معارض وورشات في ملتقى فنون الأطفال باللاذقية

تحت شعار (أفكار وألوان في وطن المحبة والسلام) افتتح فرع طلائع البعث باللاذقية الملتقى الخامس لفنون الأطفال ويستمر ليومين وتضمن الافتتاح فقرات فنية وتراثية متنوعة ومعرضا مركزيا لرسومات الأطفال ومعرضا بيئيا زراعيا ومعرضا خاصا للطفلة زينب علي وورشات عمل تشمل النحت على الزجاج و الخشب وورشة لأبناء الشهداء وورشة لأطفال جمعية المقعدين وأصدقائهم وورشة لفن الأورغافي إضافة إلى محاضرة للإعلامية لبابة يونس حول دور وسائل الإعلام في إبراز أهمية فن الطفل في تعزيز الانتماء الوطني وغرس ثقافة المقاومة ومحاضرة لفريد رسلان رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين باللاذقية تحت عنوان الرمزية والإلهام في فنون الأطفال ودور الملاحظة باعتبارها طريقا إلى المعرفة والإبداع.

وذكر الرفيق عماد مهنا رئيس مكتب التربية والطلائع أن الملتقى يعكس لغة فرح أطفال الطلائع بانتصارات جيشنا الباسل من خلال لوحات تتغنى بالاعتزاز بالوطن وتعزيز ثقافة الحوار وتشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم ومواقفهم.

وأضاف الرفيق هيسم أبو مغضب رئيس مكتب الفنون الجميلة أن الفقرات الفنية التي قدمها الأطفال تعبر عن آمالهم وطموحاتهم وترسيخ ثقافة المقاومة ودورهم في القضايا الوطنية.

وأشار مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل إلى أهمية التعاون بين منظمة الطلائع ووزارة التربية لتنمية الجوانب المعرفية والوجدانية والمهاراتية في شخصية الطفل والكشف عن المواهب والإبداعات ورعايتها.

وأوضحت الرفيقة أحلام الرفاعي رئيسة مكتب الفنون والمسرح والموسيقا في فرع طلائع اللاذقية أن الملتقى يهدف لتعميق الوعي للعلم وترسيخ الثقافة المجتمعية في فنون الأطفال بالخبرات العملية والنظرية ونشر ثقافة المحبة والتسامح وتحقيق التواصل الاجتماعي لافتة إلى إقامة الملتقى في المدرسة التطبيقية للمرة الأولى لتمكين مشرفي الوحدات من رفد الأطفال الموهوبين إليها وتفعيل دورها في المدينة والريف.

وتحدث النحات حسن الحلبي عن مشاركته بالإشراف على ورشة الرسم بالألوان المائية وأقلام الرصاص والباستيل لتقديم أفكار متنوعة من قبل الأطفال الموهوبين من مدرسة الشهيد عماد علي.

وعن مشاركتها في الملتقى لفتت أمل الحسين إلى استخدام الخيش والرستيقيات لصناعة حقائب وسلل وزهور وسجاد وخزائن جدارية.

وعبر الأطفال المشاركون عن فرحهم بالملتقى الذي يعكس طموحاتهم وامتنانهم لمنظمة الطلائع التي لها الدور الأكبر في صقل مواهبهم وتطويرها.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد