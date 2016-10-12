معارك ريف حماة.. تصفية إرهابيين وتدمير عرباتهم على محور طيبة الإمام

كبد الطيران الحربي السوري إرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان الإخواني وآل سعود الوهابي خسائر فادحة بالأفراد والآليات في ريف حماة الشمالي.

ذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري وسلاحي المدفعي والصواريخ، نفذت صباح اليوم سلسلة من الضربات على تجمعات ومقرات وطرق إمداد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات طيبة الإمام ولطمين وزور الحيصة واللطامنة ومحيط صوران وتلتي الدوير والزعتر بالريف الشمالي.

وأكد المصدر أن الضربات الجوية ”أوقعت العشرات من أفراد التنظيمات الإرهابية قتلى ومصابين ودمرت لهم عددا من الدبابات والآليات بعضها مزود برشاشات”.

ودمر الطيران الحربي السوري أمس مقرات وأرتال آليات للتنظيمات الإرهابية وقضى على أعداد من أفرادها في معردس وتل بزام ومحيط معان وعطشان وأم حارتين ومورك وسكيك وصوران.

وحققت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة خلال اليومين الماضيين تقدما كبيرا في ريف حماة الشمالى حيث أعادت الأمن والاستقرار الى بلدتي كوكب والكبارية وقرية كراح وسيطرت على مزارع كراح الغربية ومحطة القطار بعد أن قضت على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها.