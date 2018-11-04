معاون وزير الخارجية للوفد البرازيلي: سنواصل مكافحة الإرهاب حتى استئصاله

التقى معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، قبل ظهر اليوم، السيناتور فرناندو دي ميلو رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ البرازيلي والوفد المرافق.

الدكتور سوسان قدم للوفد الضيف عرضا لتطورات الأوضاع في سورية، بظل الانجازات التي حققها الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية.

معاون وزير الخارجية أكد بأن سورية مستمرة في مكافحة الإرهاب حتى استئصاله نهائيا، والتعاطي مع الجهود الصادقة للخروج من الأزمة في إطار احترام سيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية، وعدم التدخل في شوونها.

وشدد على أن الدستور وكل ما يتعلق به هو شأن سيادي سوري بامتياز وحق حصري للسوريين.

دي ميلو عبر، من جهته، عن تعاطف البرازيل مع معاناة السوريين جراء الإرهاب، والارتياح لانتصارات الجيش العربي السوري، منددا بسياسات الإدارة الأمريكية التي تؤجج التوترات في العالم.

كما تطرق الحديث إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء بطرس مرجانة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب، وبشار يازجي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية البرازيلية، والسفيرة نادرة السياف مدير إدارة أمريكا في وزارة الخارجية والمغتربين، والسفير فابيو بيتالوكا القائم بأعمال السفارة البرازيلية بدمشق.