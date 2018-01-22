معرض “إيقاعات شعرية”.. تقنيات خاصة وفلسفة بصرية متناغمة

عبر تسع وعشرين لوحة استخدمت فيها تقنية الشاشة الحريرية، قدمت الفنانة التشكيلية، عناية البخاري، تجربتها الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً، من خلال معرضها الفردي “إيقاعات شعرية”، وذلك مساء الأمس في المركز الوطني للفنون البصرية.

جاءت اللوحات بأحجام تنوعت بين المتوسط والكبير والجداري الضخم وبتقنيات تراوحت بين طباعة الشاشة الحريرية والتقنية المختلطة بين الطباعة والتلوين على سطح اللوحة وتقنية التلوين المباشر للأعمال وبأسلوب تجريدي اعتمدت فيه الأشكال الهندسية وعلاقاتها مع بعضها في فلسفة بصرية متناغمة مع اللون بشفافيات جميلة في أعمال الطباعة تدعو المشاهد للتأمل وجدليات وتكرارات في بعض أعمال الاكريليك المتداخل مع الطباعة.

وعن خصوصية معرض إيقاعات شعرية قالت التشكيلية البخاري، في تصريح لـها، إن هذا المعرض “يختزل عمل ثلاثين عاماً مع تقنية طباعة الشاشة الحريرية حيث قدمتها بشكل مباشر وبتقنية مساعدة في بناء العمل الفني وقدمت العمل الفني بتقنية اللون المباشر” مبينة أن توجهها حالياً نحو الأشكال الهندسية يأتي بعد تجربتها مع الأشكال النباتية لعدة سنوات.

من جهته الدكتور غياث الأخرس، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للفنون البصرية، عبر عن سعادته كون الصالة وفرت شروط عرض مثالية للأعمال ذات الأحجام الكبيرة، وقال “إن هذا المعرض يقدم قفزة كبيرة في تجربة الفنانة عبر التقنية المختلطة بين الطباعة والتلوين التي لا نجدها مستعملة على نطاق واسع لدى الفنانين المحليين خاصة تقنية طباعة الشاشة الحريرية التي تحمل إمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في خلق لوحات بإحساس شفاف مميز”.