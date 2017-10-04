معرض تشكيلي لـ “محمود الداود” بصالة تجليات

“ملكات” عنوان معرض الفنان محمود الداود، الذي يقام في صالة تجليات للفن التشكيلي بدمشق، وذلك عند الساعة السادسة من مساء اليوم.

يقدم الداود ضمن المعرض تجربة فنية تستند إلى روح الفنان الإبداعية بقوامها الأنثوي التي أشبعت ألماً جراء الحرب ضد سورية، لكنها ترفض الموت، حيث نفذ إلى ذلك عبر الطبيعة بأشجارها الغريبة وبتشكيلاتها اللونية وبتكويناتها غير المألوفة، ويستمر المعرض لغاية الـ 18 من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الفنان محمود الداود خريج قسم الرسم والتصوير في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة حلب، كما درس في مركز صبحي شعيب للفنون التشكيلية بحمص، وشارك بعدد من المعارض الجماعية، إضافة إلى معرض فردي.