معرض سيدات الأعمال في حلب يستمر أربعة أيام

انطلقت في غرفة صناعة حلب اليوم فعاليات المعرض الثالث لسيدات الأعمال تحت عنوان “المرأة الحلبية صمود وتحد وإبداع ” ويستمر أربعة أيام.

وتنوعت المعروضات التي قدمتها 60 سيدة أعمال موزعات على 54 جناحا بين الألبسة والمجوهرات التقليدية والإكسسوارات والمأكولات الحلبية والحلويات ومواد التجميل والمهن الصغيرة الاخرى التي تعبر عن إبداع المشاركات.

وبين محافظ حلب حسين دياب خلال الافتتاح أن المعرض بما تضمنه من منتجات متنوعة يعبر عن تميز وموهبة وإبداع المرأة السورية عموما وحلب خاصة وهذا يدل على صمود وثبات المرأة السورية وتحديها لكل المعوقات وإصرارها على النجاح وعلى المشاركة الفاعلة جنباً إلى جنب مع الرجل في جميع مجالات الحياة ومنها المجال الاقتصادي.

وأوضح المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أن استمرارية المعرض تدل على روح التحدي والصمود لدى المرأة الحلبية التي كانت على الدوام معطاءة ومنتجة ومبدعة لافتاً إلى أنه رغم قذائف الحقد والإرهاب تأتي إقامة المعرض في دورته الثالثة لتشكل إضافة جديدة تدل على أن نبض الحياة مستمر في حلب.

من جانبها أشارت الين لحدو عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ورئيسة لجنة سيدات الأعمال إلى أن المعرض فرصة للتواصل المباشر بين المنتج والمستهلك لافتة الى تنوع المشاركات وتقديم منتجات تلبي حاجة السوق وبجودة عالية وأسعار منافسة.

حضر افتتاح المعرض المهدي الدالي مدير عام هيئة الإنتاج المحلي والصادرات وزياد صباغ عضو قيادة فرع حلب للحزب وعبد السلام بري عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة حلب وحشد من الفعاليات الرسمية والاقتصادية والأهلية.