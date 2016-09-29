معرض “سيريامود” خريف وشتاء 2017 يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات معرض “سيريامود” خريف وشتاء 2017 المتخصص في عالم الأزياء والجلديات الذي أقامه اتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق داماروز بدمشق بدعم من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وبمشاركة عشرات الشركات الصناعية الوطنية المتخصصة بصناعة الألبسة.

وأكد وزيرا الصناعة المهندس أحمد الحمو والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي خلال زيارتهما للمعرض أن الحكومة مستمرة في تقديم كل ما من شأنه تنشيط الحركة الصناعية في سورية وتوفير كل ما يلزم لزيادة الإنتاج وعودة شريان الحياة إلى معاملنا الوطنية من مختلف القطاعات العام والخاص والمشترك.

واستمعا من القائمين على المعرض ومن بعض الصناعيين إلى شرح حول واقع صناعة الألبسة والجلديات في سورية وحرص الصناعيين على استمرار العمل في المصانع التي خربتها يد الإجرام والإرهاب وتصنيع منتجات وفق أحدث الموديلات وبمواصفات ونوعية جيدة تعكس عراقة الصناعة السورية.

وكان معرض “سيريامود” شهد خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيرا من قبل عدد كبير من الفعاليات التجارية والاقتصادية والزوار المهتمين نظرا لأهميته في عكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه الصناعة السورية في مجال الأزياء والجلديات.