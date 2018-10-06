معرض صنع في سورية الأسبوع القادم في مدينة المعارض

تنطلق يوم الخميس المقبل في مدينة المعارض فعاليات معرض صنع في سورية للصناعات النسيجية بالتعاون بين اتحاد المصدرين وغرفتي تجارة وصناعة دمشق.

وأكد محمد السواح رئيس الاتحاد أنه سيشارك في المعرض نحو 150 شركة متخصصة بالنسيج من مختلف المحافظات، متوقعا أن يشكل المعرض فرصة لعقد الكثير من الصفقات التجارية في مجال توريد الألبسة وفتح أسواق جديدة والوصول بالمنتجات السورية إليها.

وأشار السواح إلى رغبة المنتجين السوريين بالتوسع باتجاه الأسواق الخارجية ولاسيما أن هناك حراكاً مهماً من أجل تقوية قطاع التصدير كله بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى النقل وخاصة البحري.

وأوضح السواح أن الإنتاج والتصدير يشكلان أحد مرتكزات إعادة الإعمار والبناء، واصفاً عام 2018 بأنه “عام التصدير” حيث عادت المنتجات السورية إلى أكثر من 103 دول.

ورأى السواح أن قطاع التصدير بدأ يتعافى تدريجيا فهناك الكثير من المنشآت والمصانع بدأت تعود وتبنى لغايات التصدير والفضل يعود إلى أن المنتجين على امتداد الوطن الذين يعملون يداً واحدة للوصول للنتيجة المرجوة.

وكان افتتح في شباط الماضي معرض صنع في سورية التخصصي للألبسة النسيجية في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة عدد كبير من الشركات الصناعية السورية.