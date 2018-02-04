معرض “صنع في سورية التخصصي” منتصف الشهر الجاري

ينظم اتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية معرض “صنع في سورية التخصصي” للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج والجلديات في الفترة ما بين الـ 15 من شهر شباط الجاري و الـ 18 منه وذلك على أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

وتأتي تسمية المعرض تحت شعار صنع في سورية بعد اختيار الفعاليات الاقتصادية تسمية عام 2018 عام “صنع في سورية” دعماً للصناعة الوطنية وتأكيداً على تعافيها بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية في كل القطاعات ولاسيما الصناعية منها وفق تصريح رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح لـ سانا .

ولخص السواح أهمية المعرض بثلاثة معطيات يتعلق أولها بتثبيت 800 رجل أعمال ومورد وتاجر قدومهم إلى سورية لزيارة المعرض قادمين من دول مختلفة منها العراق وليبيا والجزائر ولبنان والكويت فيما يشير المعطى الثاني إلى كون المعرض يسهم بتعزيز التوجه بالمنتجات السورية الى الأسواق الليبية والدول الإفريقية بعد الأسواق العراقية من خلال التشبيك مع الزوار القادمين من تلك الدول لإعادة ألق المنتجات السورية وخاصة النسيجية منها إلى الأسواق الخارجية.

واعتبر السواح أن المعطى الثالث يوضح أهمية المعرض لكونه يمثل صناعة النسيج السوري من دمشق الى حلب حيث تعرض ما يقارب 250 شركة منتجاتها من مختلف المحافظات مؤكداً أن كل ذلك يجعل من المعرض فرصة حقيقية لاختبار موقع صناعة النسيج السوري مجددا وقدرته على اثبات وجوده في الأسواق التصديرية واستعادة ألقه كمنتج منافس بالجودة والسعر.