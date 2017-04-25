معرض فني لطلائع البعث في اللاذقية يضم أكثر من 500 لوحة

بمناسبة أعياد نيسان المجيدة أقام فرع طلائع البعث في اللاذقية نشاطا فنيا في المدرسة التطبيقية الأولى للمناشط الطليعية في اللاذقية وتضمن النشاط لوحات راقصة لأطفال الطلائع على إيقاع الأغاني الوطنية تجسد أسمى معاني الحب الطفولي والانتماء للوطن وقدم رواد طلائع البعث في مجال الغناء على مستوى الفرع فقرة غنائية متميزة .

وتضمنت الفعالية معرضا سنويا للمناشط الطليعية يضم أكثر من خمسمئة لوحة فنية متميزة من رسومات استخدمت فيها الأعشاب وبقايا طبيعية وصناعية وتوالف بيئية والزجاج والسيراميك والزهور والفسيفساء وشارك فيها أطفال مركز حارم للإيواء ولفت هيثم أبو مغضب عضو قيادة فرع طلائع البعث رئيس مكتب الفنون الجميلة إلى لمسات الإبداع والمواهب لدى الأطفال المشاركين منوها بدور المنظمة بتبني هذه المواهب وصقلها للمساهمة بإعادة إعمار سورية .

وبدوره أوضح الرفيق عماد مهنا عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب التربية والطلائع أهمية التشاركية والتشبيك بين التربية والطلائع لتقديم نتاج هذا المعرض الذي يضاهي معارض الكبار من الفنانين المبدعين .

ونوّه عبد الحنّان صبيح مدير تربية اللاذقية إلى أن اللوحات التي صنعها أطفالنا تزين المنازل والمدارس والحدائق وتجسد التزامهم بالقوانين والأنظمة ومحبتهم للوطن وقائد الوطن مشيرا إلى دور التربية في تقديم كل ما يلزم للمدارس من مواد ومشرفين للرقي بمستوى الفكر والإبداع عند أجيال واعدة قادرة على تحمل المسؤوليات .

اللاذقية – البعث ميديا – عائدة أسعد