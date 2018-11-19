معرض لتكنولوجيا الإعلام والاتصالات بتصنيع وخبرات إيرانية بمشاركة سورية

افتتح اليوم في قاعة الاجتماعات الدولية التابعة للإذاعة والتلفزيون الإيراني في العاصمة طهران المعرض الدولي لتكنولوجيا الإعلام والاتصالات إيرانية الصنع بمشاركة سورية.

وشمل المعرض الذي عرضت خلاله تقنيات الإضاءة والصوت وأجهزة مواجهة التشويش كل ما يتعلق بتكنولوجيا الإعلام والاتصالات والتقنيات والنظم التي يتم توظيفها في سبيل معالجة المحتوى والمضمون الرقمي الإذاعي والتلفزيوني.

وتسعى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ومنذ سنوات للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال التجهيزات التقنية الإذاعية والتلفزيونية بمساعدة عدد كبير من الشركات العامة والخاصة في هذه المجالات وقد استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من التجهيزات حتى الآن حيث تم تأمين تجهيزات البث الرقمي التلفزيوني الأرضي المستخدم منذ عدة سنوات على مساحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخبرات الفنيين الإيرانيين.

يذكر أن سورية شاركت في المعرض بوفد تمثل بالمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون نايف العبيدات وعدد من المهندسين حيث سيستمر المعرض حتى الأربعاء المقبل بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية.