معرض للأشغال اليدوية وتدوير مخلفات البيئة

تضمن معرض الأشغال اليدوية وإعادة تدوير مخلفات البيئة الذي أقامه المركز المجتمعي في الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بمدينة القامشلي أعمالا فنية لمجموعة من النساء اللواتي خضعن لدورات في المركز.

وشملت المعروضات التي أظهرت إتقانا وحرفية عالية بالعمل أدوات زينة وسلالا من الخيزران والقش وأدوات منزلية متعددة الأشكال والألوان. إضافة إلى مجموعة من الجرار الفخارية.

و بينت منسقة المركز المجتمعي جيهان أحمد أن المعرض ثمرة تعاون بين فريق الجمعية والنساء الوافدات إلى مدينة القامشلي، ويأتي بمثابة دعم إضافي وتمكين للسيدات من خلال منحهن فرصة لعرض أعمالهن ومنتوجاتهن للعامة وإكسابهن الثقة بالنفس لتشجيعهن على المتابعة وتطوير مهاراتهن.

ويبلغ عدد السيدات المستفيدات من الدورات 500 سيدة غالبيتهن من الوافدات من المحافظات الأخرى.

من جانبها أشارت منسقة المعرض فطمة النجار الوافدة من محافظة حمص إلى أن المعرض جاء بعد إدخال المشاركات بدورات أعمال يدوية وتطريز وخياطة ودعم نفسي، لافتة إلى حالة الارتياح بين السيدات وحالة الثقة التي بدت واضحة عليهن من خلال عرض منتوجاتهن للعامة.

وينفذ المركز المجتمعي مجموعة من البرامج التطوعية الخاصة بحماية الطفولة وأنشطة توعوية خاصة بالبيئة والصحة. إضافة إلى مجموعة من البرامج الترفيهية للأطفال.