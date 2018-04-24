معرض للتعليم المهني يضم نتاج 17 مهنة باللاذقية

منتجات 17مهنة صناعية ونسوية عرضتها دائرة التعليم المهني والتقني في مديرية تربية اللاذقية اليوم بالمعرض السنوي بعنوان “سورية عروس المجد” في ثانوية الشهيد يونس حبيب سعيد المهنية ويستمر لثلاثة أيام.

وأشار معاون وزير التربية لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور سعيد خرساني إلى أن الهدف الأساسي للتعليم المهني والتقني في سورية تخريج الفنيين الماهرين لتغطية حاجة سوق العمل.

وذكر مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل أن المعرض يترجم خطة ومشروع وزارة التربية في جعل طالب التعليم المهني يلتحق بسوق العمل مباشرة بإنتاج قطع للسوق وبيعها ليعود ريعها له.

وقالت رئيس دائرة التعليم المهني في مديرية التربية المهندسة نعيمة حمود “إن المعرض يهدف لنشر ثقافة التعليم المهني ودوره في بناء المجتمع”.

وأشارت المشرفة خديجة كحيلة إلى تعليم الطالبات إعادة تدوير البقايا والاستفادة من بقايا الأقمشة في تصنيع حقائب نسائية وقطع منزلية وديكور.

وعرض الطالب واصل حمادي طاولة منزلية معدنية من تصنيعه بعدة استخدامات مع زخرفة جمالية، لافتا إلى أن استفادته من المعرض تكون بالإطلاع على أفكار زملائه وإبداعاتهم.

وتضمن الافتتاح فقرات غنائية وطنية لكورال التربية وفقرة رقص شعبي وفقرة عرض أزياء لدائرة التعليم المهني.