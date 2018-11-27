معرض للرسم والنحت في صالة المركز الثقافي العربي بجبلة

افتتح في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة جبلة اليوم معرض للرسم والنحت بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين بمناسبة يوم الثقافة.

وذكر الفنان التشكيلي نزار سعود في تصريح له أن مشاركته في هذا المعرض جاءت بأربعة أعمال نحتية جديدة مستخدماً فيها خشب “الزان والجوز”، مبيناً أن منحوتاته عكست الحوار الذي يعتبر أهم ركن في العلاقات الاجتماعية انطلاقاً من الأسرة ووصولاً إلى المجتمع.

وعن مشاركته بيوم الثقافة السورية أشار سعود إلى أن هدفها إيصال رسالة بضرورة التركيز على العلاقات الإنسانية والحوار بين أفراد وشرائح المجتمع.

وشاركت الفنانة التشكيلية نجود أسعيد بأربع لوحات غلب عليها الموضوع الاجتماعي ولا سيما المرأة وعلاقتها ضمن المجتمع، حيث أوضحت أن مشاركتها في هذا المعرض هدفها طرح فكرة أساسية عبر لوحاتها وهي انتصار المرأة على القيود التي يفرضها المجتمع عليها.

واعتبرت الفنانة التشكيلية هديل محمد المشاركة في لوحتين زيتيتين أن هذا المعرض يغني تجربتها الفنية لكون الإنسان يرتقي من خلال الفن، فهو رسالة بما تحمله الثقافات الفنية من معاني راقية وسامية، إضافة إلى كون المعرض تشجيعاً للفنانين المبتدئين وفرصة للاستفادة من خبرات المخضرمين في استيحاء أفكار جديدة وقراءة اللوحة من خلال خطوطها وألوانها.