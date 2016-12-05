معرض للصور عن حياة القائد الخالد حافظ الأسد في خان دنون

احتفالاً بالذكرى السادسة والاربعين للحركة التصحيحية المجيدة، أقام مركز خان دنون في محافظة ريف دمشق لـ”تجمع محبي القائد الخالد حافظ الاسد” حفلاً جماهيرياً تخليداً لفكر وثقافة القائد الخالد ولتعميق تعالميه لدى اجيال الشباب لإعادة اعمال وبناء سورية التي أرسى قواعدها، وتخلل الحفل عدداً من النشاطات والأعمال الفنية وفيلما وثائقياً ومعرضاً للصورعن حياة القائد الخالد حافظ الاسد وقصيدة تحدثت عن دمشق ومكانتها وتاريخها للشاعر زكريا السيد وعدداً من الأغنيات الوطنية لفرقة الجليل للأغنية الوطنية الملتزمة اضافة إلى وصلة فلكلورية لفرقة وطن على وتر.



وفي كلمة باسم التجمع أشارت مجد هارون أحد مؤسسي التجمع إلى الانتصارات التي يحققها بواسل الجيش العربي السوري على جبهات القتال وخصوصاً في حلب الشهباء مؤكدة أن تلك الانتصارات احيت فينا جذوة النضال والتحرر من كل من حاول النيل من صمود سورية وتكاتف أبنائها، مبينة أن سورية ماتزال تمثل قبلة النضال حملت الهم العربي ووضعت قضية فلسطين في مقدمة القضايا بل كانت القضية المركزية فيها.

وبينت هارون أن الجميع بات يدرك حقيقة الحرب الارهابية التي تتعرض لها للنيل من صمودها ولسلخها عن قضاياها موجهة التحية لحماة الديار ولكل الشرفاء الذين وقفوا مع سورية وساندوا الحق و لأرواح شهدائنا الأبرار ولجرحانا الأبطال .

رئيس التجمع محمد حسن أمانة وفي تصريح خاص بالبعث ميديا قال:إن القائد الخالد كان ركزا بفكره وقيمه عزز مكانة سورية الحديثة.. لهذا يعمل التجمع على ترسيخ أفكاره واقواله للتقيد بها وتنفيذها لإعادة بناء ما دمره الارهاب واحياء الفكر النير البناء بين اجيال الشباب خاصة واننا نواجه هجمة لهدم كل ما تم بناءه من ثقافة وعمل خلال عشرات السنيين، مشدداً على ضرورة دعم ومساندة جيشنا العربي السوري الذي يواجه اعتى حرب ارهابية هدفها تدمير وتفتيت سورية.

حضر الفعالية ممثلو الجيش العربي السوري وجيش التحرير الفلسطيني والرفاق في حزب البعث الاشتراكي وفصائل التحالف الوطني الفلسطيني وحشد غفير من ابناء البلدة .

البعث ميديا || سنان حسن