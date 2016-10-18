معرض للكتاب وندوة فكرية لفرع اتحاد الكتّاب العرب بحمص

تناولت الندوة التي نظمها فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع جامعة البعث اليوم تحت عنوان “التراث الفكري ودوره الحضاري” غنى التراث والهوية الحضارية العربيين وضرورة تعزيز روح الانتماء اليها وذلك على المدرج الكبير بكلية الآداب بحمص.

وخلال الندوة اكد رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور نضال الصالح أن سورية خلال تاريخها العريق قدمت علامات مضيئة في الفكر الانساني فهي من أبدعت الابجدية الاولى لتعمل من خلالها على تحويل تاريخ المسار البشري الفكري والثقافي.

ولفت الصالح الى انه سيتم اتخاذ قرار في المجلس التنفيذي للاتحاد يتضمن منح حسميات لطلاب كلية الاداب في جامعة البعث على منشورات اتحاد الكتاب العرب التي تمثل مراجع علمية مهمة للطلاب.

بدوره بين رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح اهمية اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والأدبية لأنها تسلط الضوء على الدور الحضاري المشرق الذي قام به الاجداد عبر معابر الحضارة العربية إلى أوروبا وما كان له من اثر مادي وفكري في النهضة الاوروبية الحديثة.

واشار رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص الدكتور عبدالرحمن بيطار الى ان هذه الندوة هي ثمرة للتعاون بين اتحاد الكتاب والجامعة تحقيقا لاهداف الاتحاد في خدمة الفكر والأدب والثقافة العربية واستلهام التراث العربي والمساهمة في إذكاء روح المقاومة والصمود في وجه الفكر الظلامي.

وتتناول الندوة التي تستمر يومين محاور عديدة منها “التراث العربي والهوية الحضارية” و”الأصول الغنائية للشعر العربي” و”أثر الشعر العربي في الثقافة الاوربية” و”اللغة والهوية والانتماء في الفكر العربي” و”حضارة الأندلس ودورها في التراث”.

ورافق الندوة التي حضرها حشد من الأدباء والمثقفين واساتذة الجامعة والطلبة، افتتاح معرض لمطبوعات اتحاد الكتاب العرب “الكتب والدوريات” يستمر مدة شهر.