معرض لمنتجات المرأة الريفية في حديقة تشرين.. الاثنين المقبل

كشفت مديرة مشروع تنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة الدكتورة رائدة أيوب أن الوزارة ستقيم يوم الاثنين القادم معرضاً وسوقاً لبيع المنتجات الريفية وبأسعار منافسة في حديقة تشرين بدمشق تحت عنوان “معاً لدعم مشروع في كل منزل ريفي”.

وبينت أيوب أن الهدف من إقامة المعرض خلق قناة تواصل مباشرة بين النساء المنتجات في الريف والمستهلك والتعريف بهذه المنتجات وتسليط الضوء عليها وخلق روح التنافسية بين المنتجات لجهة جودة المنتج وتوضيبه وتنوعه واستقطاب زبائن جدد.

وأشارت أيوب إلى أن كل منتج هو حكاية صبر وعزيمة وإرادة لنسائنا في الريف والمعرض سيشكل لوحة متناغمة ومنسجمة من منتجات ريفنا ستتوزع في حديقة تشرين، لافتة إلى أن هذه المنتجات تتنوع بين الصناعات الغذائية التقليدية مثل المربيات والمخللات والأجبان والألبان وتجفيف الخضار والفواكه والعصائر والزيتون والخل والدبس مروراً بمنتجات العسل والشموع وتقطير النباتات الطبية والعطرية والمعجنات وصناعة مشتقات الوردة الشامية ومستحضرات تجميل إضافة إلى الفخار والسلال والقصب والأواني والكروشيه والقش والخيزران والصابون بأنواعه ومنسوجات من الحرير الطبيعي.