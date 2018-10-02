معركة “الخان الأحمر” مستمرة.. والفلسطينيون صامدون

نقلت وكالة وفا الفلسطينية عن رئيس المجلس القروي للخان الأحمر عيد أبو داهوك قوله إن الفترة الزمنية التي حددها الاحتلال لهدم منازلنا بأيدينا انتهت ونؤكد على أننا مزروعون في أرضنا ومنازلنا ولن نرحل وسندافع عن مستقبل أطفالنا الشيء الوحيد الذي من الممكن هدمه هو الاحتلال وقوانينه العنصرية.

وطالب أبو داهوك المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته بحماية الخان الأحمر وسكانه من سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال.

من جهته شدد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف على أن معركة الدفاع عن الخان الأحمر هي معركة الفلسطينيين ضد تهويد القدس وتقسيم الضفة الغربية والتطهير العرقي محذرا من أن تجرؤ الاحتلال على تنفيذ جريمته بحق الخان الأحمر ستكون له امتداداته على كل أرجاء فلسطين.

ويعيش في قرية الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني ويخوضون منذ عام 2009 نضالا ضد أوامر الهدم الإسرائيلية لمنازلهم بهدف تهجيرهم وتوسيع مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين في المنطقة الأمر الذي سيمكن سلطات الاحتلال من فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية.