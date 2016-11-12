معركة الموصل.. إلقاء القبض على أكثر من 60 إرهابياً من “داعش”

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الركن عبد الغني الأسدي إلقاء القبض على أكثر من 60 إرهابيا من تنظيم “داعش” خلال معارك تحرير مدينة الموصل.

وقال الأسدي في تصريح لوكالة أنباء الاعلام العراقي اليوم “إن القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على اكثر من 60 عنصرا من عصابات “داعش” مختبئين بين العوائل النازحة من المدينة” لافتا إلى أن من بينهم بعض المتزعمين.

وأشار الاسدي إلى أن الجهات المختصة أكملت اجراء التحقيقات معهم وإرسلتهم إلى الجهات المعنية في العاصمة بغداد بعد تدوين افاداتهم واعترافاتهم بالانتماء الى الجماعات الإرهابية.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية من صد ست هجمات انتحارية نفذها تنظيم “داعش” في حي الزهراء شرقي الموصل.

وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن القوات الأمنية أصبحت قريبة جدا من مطار الموصل الدولي مع تراجع في معنويات إرهابيي “داعش” مؤكدا أن “الساعات القادمة تحمل علامات النصر على التنظيم الإرهابي”.

من جهة أخرى أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك بأن “الساعد الأيمن” لما يسمى “أمير ولاية كركوك” في تنظيم “داعش” قتل خلال اشتباكات بين القوات الأمنية وتنظيم “داعش” في منطقة مطيبيجة على الحدود الادارية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وكانت القوات العراقية المشتركة أعلنت أمس دخولها الى حيى القادسية الثانية والبكر الواقعين شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوى.