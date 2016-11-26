معركة حلب.. مساكن هنانو تحت سيطرة الجيش

سيطر الجيش العربي السوري على مساكن هنانو بشكل كامل بعد معارك عنيفة خاضتها مع المجموعات الإرهابية المتحصنة داخلها، كما فرضت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة سيطرتها على مساحة تزيد على 120 كم مربعا في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات المسلحين فيها، علما أن مصادر إعلامية أخرى ذكرت أن الجيش العربي السوري سيطر على معظم الحي في تتواصل المعارك للسيطرة على بقيته.

وكان الجيش بدأ العملية العسكرية مطلع الأسبوع المنصرم تمثلت بالسيطرة على تل الزهور ومن ثم التقدم عبر الشيخ نجار لاقتحام الكتل الأولى من مساكن هنانو ليصار إلى التقدم والتوسع في مساحات واسعة من المنطقة.