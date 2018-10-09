معلمو درعا يطالبون بالإسراع في صرف تعويض نهاية الخدمة

يشكو معلمو محافظة درعا من تأخر صرف تعويض نهاية الخدمة نتيجة التقاعد أو التسريح الصحي أو الاستقالة وتصل مدة الحصول على التعويض في بعض الأحيان إلى سنة كاملة.

وأكد عدد من المعلمين أن عملية الصرف في فرع نقابة المعلمين باتت تخضع للمحسوبية وتتم دون مراعاة الدور والبعض يحصل على تعويضاته بعد فترة قصيرة من التقاعد في حين يتأخر الصرف للاخرين لمدة سنة أحيانا.

المعلمة أمنة قالت: “تقاعدت نهاية العام الماضي وحتى تاريخه لم احصل على تعويض نهاية الخدمة” ونفس الشكوى عانت منها المعلمة غادة التي

قدمت أوراقها منذ بداية العام الجاري ولم تحصل على تعويضها حتى الآن.

غسان الأحمد رئيس المكتب المالي في فرع نقابة المعلمين بدرعا أشار إلى أن التأخير في عمليات الصرف يعود إلى قلة المبالغ المحولة من المكتب التنفيذي المركزي مقابل كثرة معاملات التقاعد.

وبين الأحمد أن النصف الأول من كل شهر يشهد تحويل مبلغ مالي من الإدارة المركزية يتراوح بين 3 و 4 ملايين ليرة وهي غير كافية لتلبية تعويضات المعلمين المنتهية خدمتهم، مضيفا إن الفرع يصرف تعويضات المتقاعد أولا ثم يصرف التعويضات لأسرة المتوفي وبعدها التسريح الصحي أما المبالغ المخصصة للوفاة فيتم صرفها فورا ودون تاخير.