معلومات أولية عن اتفاق يقضي بإخراج المجموعات الإرهابية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

ذكر مصدر مطلع في حمص أن هناك معلومات أولية عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج المجموعات الإرهابية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وقال المصدر: إن الاتفاق ينص على تسليم الإرهابيين السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ توقيع الاتفاق، وإخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عوائلهم إلى جرابلس وإدلب خلال ثلاثة أيام وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية.

وأضاف المصدر أن الاتفاق ينص على دخول الجيش العربي السوري إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها، وفتح الطريق الدولي /حمص حماة/ خلال مدة ثلاثة أيام اعتبارا من توقيع الاتفاق ويتم تأمين الطريق من قبل الجيش العربي السوري.

ولفت المصدر إلى أن الاتفاق ينص على أن المجموعات الإرهابية المسلحة تتعهد بتسليم كافة خرائط الأنفاق والألغام والدلالة على أماكن توضع المستودعات (ذخيرة – مواد متفجرة).