معلومات جديدة عن المريخ

تحصل العلماء على أولى البيانات من قمر البحوث الصناعية “تي جي أو” التابع للمهمة الفضائية “إكسو مارس 2016” والذي استقر على مدار له حول المريخ.

وستساعد هذه المعلومات الباحثين على فهم مستوى الإشعاع الكوني خلال الرحلة من الأرض إلى الكوكب الأحمر، بحسب تقارير دائرة الصحافة التابعة لمعهد أبحاث الفضاء “إيكي”.

ووفقا لوكالة “تاس” قد تم تفعيل الكاشف النيتروني الروسي الصنع “فريند”، المركب على المسبار “تي جي أو”، عدة مرات خلال رحلة المسبار إلى المريخ. وأصبح بالإمكان التمييز بين المناطق المختلفة من خلال اختلاف تدفق النيوترونات، بعد أن اقترب المسبار من القشرة السطحية.

وتشير الطريقة التي تنبعث بها النيوترونات وسرعتها عند وصولها إلى لجهاز إلى تكوين الطبقة السطحية، وهذا يمكن أن يعطي مؤشرات عن وجود الماء أو الجليد تحت القشرة السطحية.

يذكر أن “إكسو مارس” هو مشروع كبير قيد التطوير من قبل وكالة الفضاء الأوروبية “إيسا” بمشاركة من وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، يهدف إلى البحث عن امكان وجود حياة في ماضي المريخ أو حاضره عن طريق إرسال عدد من المركبات الفضائية إلى الكوكب بواسطة صاروخين من نوع بروتون الروسي الصنع . وقد بدأ الجزء الأول من المهمة في عام 2016 وهو يتضمن قمر بحوث صناعيا يسمى “تي جي أو” ومركبة هبوط ثابتة للأرصاد الجوية تدعى EDM او سكيابارلي (التي تحطمت الشهر الماضي في أثناء هبوطها على سطح المريخ). وسيقوم المسبار بدراسة مكونات الغلاف الجوي للمريخ والبحث عن غاز الميثان ومصادر تكوّنه، حيث أن وجوده قد يدل على نشاط حيوي او جيولوجي .