معمل أحذية السويداء يبيع 600 زوج أحذية يومياً

بعد البدء بحل إشكالية نقص اليد العاملة المنتجة في معمل الأحذية في السويداء عبر الإعلان عن مسابقة لتعيين 45 عامل إنتاج من الفئة الرابعة و6 فنيين فئة ثانية..بين مدير المعمل وسام أبو صعب أن قضية نقص اليد العاملة ليست المشكلة الوحيدة التي يعانيها المعمل إذ يشكل الوضع الفني للآلات القضية الأهم بعد اليد العاملة جراء ما تعانيه من قدم وخاصة أن عمرها الفني تجاوز الـ40 عاماً وقسماً كبيراً منها خرج عن الخدمة لعدم توفر القطع التبديلية ما يؤدي الأعطال المستمرة وباتت تحتاج لتجديد قسم منها وخاصة الآلات الأساسية (آلة شد المقدمة، آلة شد الوسط ومسمرة الكعب، آلة الضغط، آلة البرش) ونظرا للتطور الكبير في صناعة الأحذية عالميا ولمواكبة التطور يحتاج المعمل إلى (آلة قص جلد ليزرية وآلة خياطة وجه الحذاء ليزرية وآلة حقن وجه الحذاء ليزرية أيضاً وآلة حقن مباشر للاسفال على وجه الحذاء). لافتا إلى أنه في ظل هذه الظروف وإنتاج المعمل اليومي نحو 600 زوج يوميا وكامل الإنتاج مسوق وبلغت كمية المبيعات لنهاية نيسان نحو 40 ألف زوج بقيمة 337 مليون ل. س.