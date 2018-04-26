معمل أعلاف عدرا.. إلى العمل من جديد بخبرات محلية

بخبرات وطنية وبزمن قياسي تمت إعادة تأهيل معمل الأعلاف بعدرا في محافظة ريف دمشق، وأصبح بالخدمة مجددا بعد أن تعرض للتدمير والتخريب على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

مدير مؤسسة الأعلاف مصعب العوض قال: إن المعمل أعيد تأهليه وتطويره وزادت طاقته الانتاجية من 13 طنا بالساعة إلى 20 طنا ليؤمن احتياجات الثروة الحيوانية في محافظة ريف دمشق والمحافظات الجنوبية، مبينا أن تكلفة إعادة تأهليه بلغت 350 مليون ليرة.

وبين العوض أن وزارة الزراعة وضعت برنامجاً للمرحلة القادمة لتوزيع كافة المقننات العلفية على شكل مقننات مصنعة وعدم توزيع مواد خام واعتمدت خطة لعشر سنوات لإقامة معامل في عدة محافظات لما للأعلاف من أهمية كونها تشكل 75 بالمئة من تكاليف المنتجات الحيوانية.

وأوضح العوض أن تأهيل المعمل زاد طاقته الإنتاجية30 بالمئة، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على تأهيل عدة معامل أخرى منها معمل تل بلاط بحلب ومعمل كفربهم بحماة والوعر بحمص ومعمل طرطوس بحيث تكون كامل المواد العلفية المقدمة مصنعة.

بدوره أكد مدير فرع أعلاف ريف دمشق المهندس عماد اسمندر أن إقلاع المعمل في هذه الفترة بالتزامن مع تحرير الغوطة الشرقية يجعلنا جاهزين لتغطية كافة احتياجات الثروة الحيوانية بمحافظة ريف دمشق مشيراً إلى أن تأهيل المعمل تم بخبرات وطنية وتم انجازه بوقت قياسي ما خفف كثيرا من التكاليف.