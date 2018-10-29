معمل السجاد الآلي بالسويداء.. حركة تسويقية نشطة للمنتجات

شهد معمل السجاد الآلي بالسويداء خلال الشهر الحالي حركة تسويقية نشطة لمنتجاته ووصلت نسبة المبيع إلى 170 بالمئة من المخطط وذلك بحسب مديره المهندس حيان أبو فخر.

وبين أبو فخر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن كمية المبيعات المحققة من السجاد الصوفي منذ بداية الشهر الحالي بلغت نحو 8800 متر مربع بقيمة حوالي 70مليون ليرة.

وعزا أبو فخر هذه النسب المرتفعة إلى تحسن جودة المنتج وزيادة النشاط التسويقي له في قرى المحافظة بالتنسيق مع المجتمع المحلي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة فتح الأسواق لتوريده خارج المحافظة مبينا أن ذلك يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة المعمل خلال العام الحالي لتحسين واقع العمل ورفع نسب الإنتاج.

ولفت أبو فخر إلى أن المعمل يواجه مجموعة صعوبات ومعوقات منها نقص العمالة الفنية والإدارية وكبر سن العمال الحاليين وتعرضهم لأمراض مهنية وقدم الآلات وعدم توافر القطع التبديلية اللازمة لها.

وأقلع العمل بمعمل السجاد الآلي بالسويداء عام 1979 وهو من المعامل الرائدة على مستوى سورية ويبلغ عدد العمال فيه حاليا 86 عاملا.