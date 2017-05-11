أكد مدير شركة سكر حمص ايقاف تصنيع السكر الابيض في معمل تكرير السكر لحين تصريف مخزونات الشركة من المادة.
وقال المهندس عبدو المحمود: إنه يتوفر نحو 9 آلاف طن من السكر الابيض في مستودعات الشركة بعد تكرير كمية من السكر الأحمر الخامي المستورد. مبينا انه تم توقيف العملية الانتاجية بسبب زيادة المخزونات وعدم تصريفها في السوق “ريثما يتم تحديد السعر المناسب للبيع بما يحقق التكلفة الانتاجية وهامشا بسيطا من الربح”.
ولفت المحمود إلى أن “سعر تكلفة انتاج الكيلو غرام الواحد من السكر بعد التكرير يبلغ 330 ليرة وانه تم تشكيل لجنة فنية بالشركة لدراسة الأسعار في السوق وتحديد سعر مبيع السكر المنتج في الشركة” موضحا أن الخط الانتاجي في المعمل جاهز فنيا وسيعاود العملية التصنيعية فور البدء بتصريف المخزون.
وفيما يتعلق بباقي معامل الشركة بين المحمود ان معمل الخميرة يعمل بنصف طاقته الانتاجية بمعدل 50 بالمئة خميرة طرية تقدر ب 24 طنا يوميا لتضاف الى الخميرة الجافة المستوردة. علما أنه الوحيد في سورية الذي ينتج الخميرة حاليا.
يذكر أن معمل السكر اقلع بداية اذار الماضي بعد توقف دام نحو عشرة أشهر ووصول باخرة سكر احمر خامي تحمل 25 الف طن سكر يتم تكريرها حاليا في معمل سكر حمص لتنتج ما يقارب 23 الف طن سكر أبيض.
معمل سكر حمص “يفيض” بمخزونه الأبيض ويوقف تصنيعه
أكد مدير شركة سكر حمص ايقاف تصنيع السكر الابيض في معمل تكرير السكر لحين تصريف مخزونات الشركة من المادة.