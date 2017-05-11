معمل سكر حمص “يفيض” بمخزونه الأبيض ويوقف تصنيعه

أكد مدير شركة سكر حمص ايقاف تصنيع السكر الابيض في معمل تكرير السكر لحين ‏تصريف مخزونات الشركة من المادة.

وقال المهندس عبدو المحمود: إنه يتوفر نحو 9 آلاف طن من السكر الابيض ‏في مستودعات الشركة بعد تكرير كمية من السكر الأحمر ‏الخامي المستورد. مبينا انه تم توقيف العملية الانتاجية بسبب زيادة المخزونات وعدم تصريفها في ‏السوق “ريثما يتم تحديد السعر المناسب للبيع بما يحقق التكلفة الانتاجية وهامشا بسيطا من الربح”.

‏ولفت المحمود إلى أن “سعر تكلفة انتاج الكيلو غرام الواحد من السكر بعد التكرير يبلغ 330 ليرة وانه تم تشكيل ‏لجنة فنية بالشركة لدراسة الأسعار في السوق وتحديد سعر مبيع السكر المنتج في الشركة” موضحا أن الخط الانتاجي في المعمل جاهز فنيا وسيعاود العملية ‏التصنيعية فور البدء بتصريف المخزون.

‏وفيما يتعلق بباقي معامل الشركة بين المحمود ان معمل الخميرة يعمل بنصف ‏طاقته الانتاجية بمعدل 50 بالمئة خميرة طرية تقدر ب 24 طنا يوميا لتضاف الى الخميرة ‏الجافة المستوردة. علما أنه الوحيد في سورية الذي ينتج الخميرة حاليا. ‏

‏يذكر أن معمل السكر اقلع بداية اذار الماضي بعد توقف دام نحو عشرة أشهر ‏ووصول باخرة سكر احمر خامي تحمل 25 الف طن سكر يتم تكريرها حاليا في معمل سكر ‏حمص لتنتج ما يقارب 23 الف طن سكر أبيض.