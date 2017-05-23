مع اقتراب “رمضان” أسواق حماة تحت المراقبة

اتخذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة جملة من الإجراءات لتكثيف الرقابة على أسواق المحافظة ومختلف منشات تصنيع المواد الغذائية والتدقيق بمدى تقيدها بالقواعد الصحية والمواصفات القياسية اللازمة وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار زياد كوسا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح له إلى أنه بمناسبة قرب حلول الشهر المبارك نفذت المديرية جولات يومية على مختلف الفعاليات التموينية في أسواق المدينة وكذلك أماكن إنتاج وتصنيع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن وتم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين.

وبين كوسا أن هناك خطوات فاعلة باتجاه رصد كل معامل الأجبان والألبان في مدينة حماة وكذلك البرادات التي تقوم بتخزين هذه المنتجات بغية التأكد من صلاحيتها وجودتها. لافتا بهذا الصدد إلى إغلاق 8 منشات تصنيع ألبان واجبان مع إغلاق 8 منشات لتبريدها وحفظها.

وعلى صعيد معامل وورشات تصنيع الحلويات العربية في مدينة حماة شددت عناصر التجارة الداخلية على ضرورة التأكد من جودة الأصناف المنتجة ومن صلاحية المواد الداخلة في صناعة هذه الحلويات حيث تم إغلاق 4 محال وورشات تصنيع الحلويات وإحالتها للقضاء أصولا وكذلك تشديد الرقابة على محلات تصنيع الطحينة والحلاوة الطحينية والتأكد من سلامتها الصحية ومواصفاتها من خلال سحب عينات منها وتحليلها في المخابر لبيان وضعها.

وأضاف إن جولات عناصر المديرية شملت محلات بيع اللحوم حيث تم ضبط عدة مخالفات فيها مع مصادرة اللحوم المخالفة بالتنسيق مع الدائرة الصحية بحماة إلى جانب إغلاق 8 محلات بيع لحوم مبيناً أن المديرية ستقوم مع بداية شهر رمضان بتقسيم المدينة إلى قطاعات بإشراف المدير ومعاونيه ورؤساء الدوائر سعياً وراء تغطية المدينة بالدوريات منذ الفترة الصباحية وحتى المساء مع تخصيص دوريات مسائية على مدار الساعة على المخابز والأسواق لاسيما المواد الغذائية.

يذكر أن إجمالي عدد الضبوط التموينية التي نظمتها المديرية بحق المنشآت والمحلات ومحطات الوقود والمخابز المخالفة منذ بداية العام الجاري وحتى الـ 15 من الشهر الجاري بلغت نحو 2500 علاوة على تنفيذ 114 إغلاقا.