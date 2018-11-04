مع بدء تعافي قطاع الدواء السوري… التصدير حالياً إلى 16 دولة

قال نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن إن الدواء السوري يصدر حاليا لنحو 16 دولة من بينها العراق.

وبين الحسن أن حجم تصدير الدواء السوري إلى الأسواق الخارجية تراجع نتيجة ظروف الحرب الإرهابية على سورية حيث كان قبلها يصل لأكثر من 56 دولة عربية وأجنبية، آملا أن يعود لتلك المستويات.

ولفت الحسن إلى أن المعمل الدوائي الذي حصلت النقابة على ترخيصه العام الماضي سيطلق عدة خطوط إنتاج لأصناف دوائية مختلفة.

ويشهد القطاع الدوائي تعافيا تدريجيا بعد عودة أغلب المعامل الدوائية التي توقفت نتيجة ظروف الحرب الارهابية إلى الإنتاج وترخيص معامل جديدة حيث وصلت الحصيلة إلى 89 معملا مقارنة بـ 79 في سنوات ما قبل الحرب.