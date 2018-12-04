مع تواصل احتجاجات فرنسا.. شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي

مع استمرار احتجاجات (السترات الصفراء) للأسبوع الثالث على التوالي، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز إيفوب فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة سود راديو الفرنسيين، أواخر الأسبوع الماضي، ونشرت نتائجه اليوم هبوط شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزرائه إدوار فيليب لمستوى قياسي جديد

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الرضا عن أداء ماكرون هبطت إلى 23 بالمئة وذلك بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق فيما هبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة.

وتماثل النسبة التي سجلها ماكرون تلك التي سجلها سلفه فرنسوا هولاند في أواخر عام 2013 وفقا لمجلة (باري ماتش) وكان هولاند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.