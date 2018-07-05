مغاوري: صمود سورية الأسطوري مصدر فخر وشرف للأمة العربية

قال نائب رئيس حزب التجمع التقدمي المصري عاطف مغاوري أن التضحيات والصمود الأسطوري للدولة السورية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش العربي السوري في مواجهة المؤامرة الكونية التي تستهدفها يعدان مصدر فخر وشرف لكل الأمة العربية.

وشدد مغاوري في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة على أن الانتصارات التي تحققها سورية لتحرير كامل ترابها الوطني من الإرهاب وسحق العصابات الإرهابية تجعل العملاء والوكلاء عاجزين عن تنفيذ مخططاتهم وهو ما يجبر أصحاب المخطط الأصلاء على التدخل لمساندة عملائهم في سورية وخير دليل على ذلك العدوان الأميركي والتركي المتكرر على الأراضي السورية.

وأشار مغاوري إلى أن سورية اليوم تدخل مرحلة إعادة إعمار ما خلفته تلك الحرب الكونية ضدها منوها بقدرة الإنسان السوري على إعادة البناء.