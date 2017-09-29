مغاوير النخبة تعبر الزاب.. القوات العراقية و”الحشد” تثبت نقاطها على ضفاف النهر

ثبتت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي نقاطها عند نهر الزاب بعد عبورها باتجاه العباسي في الحويجة، فيما تمكنت مغاوير النخبة في القوات العراقية حررّت قرى الغريب 1 والكرنة والعلكاية والمخلطة والحجامية، بحسب تقارير إعلامية.

وعبرت المغاوير العراقية النهر وانتشرت على الضفة المقابلة واشتبكت مع إرهابيي داعش في قرى الرياض، وحررّ اللواء العاشر قرية ميدان جديدة غرب الحويجة وشرع بعمليات تطهيرها.

من جهته، قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية إن قوات الشرطة حررت 10 قرى غرب الحويجة.

الحشد الشعبي العراقي قال أيضا إن اللواء العاشر حرر قرية ميدان جديدة غرب الحويجة وشرع بعمليات تطهيرها.

وفي وقتٍ حاول فيه إرهابيو داعش إعاقة تقدم القوات العراقية بتفخيخ مداخل القرى، ساند سلاح الجو العراقي القوات المتقدمة على ضفاف النهر.