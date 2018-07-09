مغطى بالقمل بعد 85 يوما.. ترامب يعيد رضيعا لأمه

أعادت السلطات الأميركية رضيعا لا يتجاوز عمره 14 شهرا إلى والديه، بعد أن فصلته عنهما 85 يوما على الحدود المكسيكية.

والدة الطفل اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسوء معاملة رضيعها، مؤكدة أنه لم يحظ برعاية صحية، وأنها عندما خلعت ملابسه وجدت جسمه متسخا للغاية ومغطى بالقمل.

موقع “أل سي إي” الإخباري الفرنسي بين أن هذا الطفل هو أحد الأطفال الذين فصلوا عن والديهم عند الحدود المكسيكية الأميركية، عندما كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير نظامي.

الموقع الأميركي “بي بي أس نيوز أور” نقل عن أم الرضيع بأن طفلها لم يعد هو نفسه، حيث لاحظت عليه التغير منذ أن أعيد شملهم.

شهادة والدة الطفل جاءت ضمن وثيقة من تسعمائة صفحة، أعدتها 18 ولاية أميركية، كأساس لتقديم شكوى ضد الرئيس ترامب والوكالات الفدرالية، حتى يتم لم شمل الأطفال مع والديهم في أسرع وقت ممكن.

وتشكك هذه الأم في أنه جرى تنظيف جسم رضيعها خلال الأشهر الثلاثة التي أمضاها في عهدة السلطات الفدرالية الأميركية، والأخطر من ذلك، أنها تؤكد أن طفلها مصدوم، إذ تقول “لقد ظل يبكي بعد عودتنا وظل يمسك بساقي بشدة ولا يسمح لي بالذهاب، الآن يخاف أن يكون وحيدا”.