مفاضلة ملء شواغر للدراسات العليا في جامعة دمشق

أعلنت جامعة دمشق عن مفاضلة ملء شواغر للدراسات العليا /ماجستير/ ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوى بدل مقاعد العرب والأجانب لخريجى الجامعات الحكومية وغير الحكومية /الخاصة/ لكليات جامعة دمشق ومعاهدها العليا باستثناء كليات /الطب البشرى وطب الاسنان والصيدلة وكلية التمريض والهندستين المعمارية والمعلوماتية والمعهد العالى للتخطيط الاقليمى/ فى جامعة دمشق للعام الدراسى /2016/2017/ .

وبينت الجامعة فى اعلانها اليوم شروط القيد فى السنة الاولى لدرجات الماجستير فى كلياتها وإجراءات التقدم الى دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص وشروط التفاضل والأوراق المطلوبة.

وأشارت الجامعة الى أن جميع طلبات الانتساب الى مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوى تقدم الى مراكز المفاضلة المعتمدة فى الجامعة وفروعها اعتبارا من يوم غد ولغاية يوم الخميس /12/1/2017/0 ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقع جامعة دمشق الالكترونى.