مفتي الشيشان يدعو النظام التركي إلى عدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين

دعا مفتى الشيشان صلاح ميجييف النظام التركي إلى عدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين وإلى التحالف مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال مفتي الشيشان في الاجتماع التاسع للمجلس الإسلامي الأوروآسيوي في اسطنبول اليوم: «من المؤسف أن يعيش عدد من إرهابيي الشيشان في تركيا ويمارسون بحرية أنشطتهم الإرهابية ويخططون للاغتيالات وارتكاب الأعمال الإرهابية ضد الشعب الشيشانى»، داعيا إلى منع الترويج لأنشطة هؤلاء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية أينما كانوا وجميع الذين يشاركونهم في إيديولوجيتهم.

واعتبر ميجييف أن منظري إيديولوجيا الإرهاب في تركيا قادرون على القيام بدعايتهم ليس فقط ضد سكان الشيشان وغيرها من المناطق الإسلامية الروسية وإنما أيضا ضد سكان تركيا نفسها.

ودعا ميجييف إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وتنظيم “داعش” الإرهابي لأن تجاهل هذه المشكلة سيؤدي إلى عواقب مأساوية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها النظام التركي مستمران منذ بداية الحرب على سورية بدعم مختلف التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيما “داعش” و “جبهة النصرة” تحت مسميات واهية من قبيل “معارضة معتدلة”.