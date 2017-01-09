مفتي موسكو: البطريرك كيريل تلقى دعوة لزيارة سورية

أعلن مفتي موسكو الشيخ ألبير كراغانوف، أن مجموعة من رجال الدين والعلماء المسلمين السوريين وجهوا دعوة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل لزيارة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن المفتي كان ضمن وفد مسلمي روسيا الذي زار سوريا في نهاية العام الماضي – بداية العام الجاري بدعوة من وزارة الأوقاف السورية.

وقال كراغانوف في حديث له يوم 9 كانون الثاني:” سيشعر المسيحيون السوريون بالسعادة إذا تمت هذه الزيارة”.

ونوه بأن وفد مسلمي روسيا الذي ضم في صفوفه أيضا مفتي تتارستان، كامل سميع الدين، زار أيضا عدة مدن سورية تم تحريرها من الإرهابيين.

وقال:” زرنا مدينة معلولا التي لا يزال سكانها يتكلمون باللغة الآرامية التي تكلم بها السيد المسيح.

وفي هذه المدينة توجد أديرة مسيحية قديمة وزرنا طرطوس وجبلة وخلال الزيارة ناقشنا على وجه الخصوص، تعزيز علاقاتنا المتبادلة وجهودنا في مجال مواجهة التيارات الدينية المتطرفة”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق عن بطريركية موسكو بخصوص الدعوة المذكورة أعلاه. وكان راعي الكنيسة الروسية البطريرك كيريل قد زار سوريا في عام 2011 قبل اندلاع الأزمة السورية.