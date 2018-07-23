مفلح: إنتاج سلالات جديدة واعتماد 10 أصناف تفاح في مناطق مناسبة لها

أكدت المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتورة ماجدة مفلح أن أهم ما توصلت إليه الهيئة في مجال المحاصيل الحقلية هو إنتاج سلالة مبشرة من القمح القاسي -دوما 45414- عالية الغلة ملائمة للزراعة المروية، كما تم انتقاء أفضل السلالات المبشرة من تجارب الكفاءة الإنتاجية لمحصول العدس ولعدة مواسم وإدراجها في تجارب الحقول الاختبارية لموسم 2017/2018.

وأضافت مفلح أنه تمت زراعة 350 سلالة نقية من عباد الشمس وإجراء تلقيح ذاتي لها بغية الوصول لسلالات ذات نسبة زيت عالية وأخرى للمائدة للاستفادة منها في استنباط طرز وراثية مركبة للزيت والمائدة، مشيرة إلى أنّ الهيئة نفذت14 بحثاً في الموسم الزراعي 2016-2017، بنسبة تنفيذ 100%، إضافة إلى تسليم المؤسسة العامة لإكثار البذار 48 كغ من نويات الأصناف المعتمدة من الحبوب والبقوليات “قمح، شعير، حمص، عدس، فول”.

وبينت أنّ الهيئة تابعت إنجاز أبحاثها ودراساتها في كل التخصصات التي تضمها خلال العام الماضي وكانت أهم النتائج هي اعتماد زراعة 10 من أصناف التفاح المدروسة في المناطق البيئية المناسبة لها في سورية، إضافة لخصائصها التسويقية التي تجعل منها منافساً جيداً في الأسواق المحلية والإقليمية.، كذلك تم الحصول على ثلاث سلالات كرزية متميزة بصفاتها المظهرية والنوعية الجيدة، وسجلت السلالات 1356- 1867- 1310 كغ /دونم، كاشفة عن إنشاء مجمع وراثي للزيتون في مركز بحوث السويداء – موقع حوط من خلال تطعيم 28 صنفاً من أصناف الزيتون المزروعة في بوقا.

مدير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ذكرت أن أهم ما قامت به الهيئة التصويت لمنع تعديل المواصفة الدولية لزيت الزيتون المقترحة من لجنة الزيوت والدسم بتخفيض قيمة مركب delta-7- stigmastenol لأن الموافقة على المقترح تعني ضمناً محاربة أغلبية زيوت الأصناف السورية لأنها تعاني ارتفاع نسبة هذا المركب إلى 0.7%، إضافة إلى إنجاز تقرير علمي للخريطة البيئية للزيتون في سورية، ونوهت أنه تم حصر أهم مراعي نحل العسل ودرجة اعتمادها من قبل المربين في السويداء، وأيضاً إنتاج عدة سلالات مبشرة من البندورة المخصصة للزراعة المحمية بأشكال وأحجام وألوان مختلفة وسيتم إدخالها لاحقاً ضمن برنامج تهجين للحصول على هجن مميزة بمواصفاتها.