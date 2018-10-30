مفوضة حقوق الإنسان تدعو لإجراء تحقيق مستقل في مقتل خاشقجي

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت النظام السعودي للكشف عن مكان وجود جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي لإجراء تحقيق مستقل بمشاركة خبراء دوليين.

وقالت باشيليت في بيان: إن “فحص الطب الشرعي بما في ذلك تشريح جثة الضحية مهم في أي تحقيق بجريمة قتل وأنا أدعو السلطات السعودية للكشف فورا عن مكان وجود جثمان خاشقجي”.

وأضافت باشيليت: “من أجل إجراء التحقيق دون أي اعتبارات سياسية فمن الأفضل أن يكون لدينا خبراء دوليون يتمتعون بحق الوصول الكامل إلى الأدلة والشهود”.

وتابعت أنه “سيكون من المهم بصفة خاصة تحديد ما إذا كانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد ارتكبت في قضية خاشقجي حيث جرى استخدام التعذيب وكان هناك اختفاء قسري وإعدام تعسفي وأيضا للعثور على جميع المشاركين في هذه الجريمة بغض النظر عن مناصبهم الرسمية”.

يذكر أن روايات النظام السعودى المتعددة والمتغيرة حول مصير خاشقجى التي تدرجت من الزعم أولا بأنه لم يقتل وخرج حيا من القنصلية ثم الاعتراف بمقتله في “عراك بالأيدي” داخلها ثم “بالخنق” قوبلت بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبته بإجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة.