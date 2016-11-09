مفوضية الاتحاد الأوروبي تنتقد إجراءات النظام التركي وقمعه الحريات

انتقدت مفوضية الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي اتخذها النظام التركي وقمعه حرية التعبير والحريات الأخرى وخصوصا القانونية منها مؤكدة تراجع تركيا في التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعربت المفوضية في تقرير مرحلي لها عن الأسف “للتراجع الكبير في تركيا خلال السنة الماضية على صعيد حرية التعبير ودولة القانون” لافتة إلى رفض الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات ولا سيما إجراءات الإعدام التي طرحها رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان.

ورأى المفوض الأوروبي للتوسيع يوهانس هان ان مصداقية الاتحاد الأوروبي في قبول عضوية تركيا باتت على المحك وقال.. “الوقت حان حتى تقول لنا أنقرة ماذا تريد فعلا هذا اختبار لصدقيتها ولصدقية الاتحاد الأوروبي أيضا” مضيفا أمام لجنة للبرلمان الأوروبي .. ان “على تركيا بصفتها بلدا مرشحا أن تطبق أرفع المعايير التي التزمت بها والتي لن تحصل في شأنها أي تسوية”.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أعرب عن الأسف لابتعاد تركيا يوما بعد يوم عن أوروبا لافتا إلى عمليات التطهير الكبيرة التي نفذها النظام التركي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز الماضي.

يشار إلى ان أردوغان استغل الانقلاب المذكور للقيام بحملة تطهير واسعة في تركيا لكل المعارضين لسياساته وشملت الحملة التطهيرية جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والتعليمية وحتى الأحزاب والنواب في البرلمان التركي والصحفيين.