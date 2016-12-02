مقاومي حزب الله يدمرون مقراً لإرهابيي “النصرة” في جرود عرسال

دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية الليلة الماضية مقرا لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في موقع الكسارات بجرود عرسال شمال شرق لبنان ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

وذكرت قناة المنار اللبنانية أن المقاومة الوطنية “رصدت موقعا لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في موقع الكسارات بوادي الخيل في جرود عرسال واستهدفته بالقصف المدفعي والصاروخي المباشر ما أدى إلى تدمير الموقع وايقاع عدد من الارهابيين قتلى ومصابين”.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت اواخر الشهر الماضي موقعا لتنظيم “جبهة النصرة” في موقع الزويتينة في جرود عرسال موقعة إصابات مؤكدة بين إرهابييه.