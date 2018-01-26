مقبرة جماعية جديدة في العراق تحوي رفات العشرات

عثرت القوات العراقية المشتركة على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات المدنيين وعناصر الأمن ممن أعدمهم تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.

وأكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري لوكالة فرانس برس العثور على مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من عناصر الأمن والمدنيين الذين أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على قضاء الحويجة.

وقال الجبوري: إن سكاناً محليين ورعاة أغنام أرشدوا عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية إلى وجود مقبرة تضم رفات أكثر من 75 امنيا ومدنيا أعدمهم داعش الإرهابي بشكل وحشي خلال سيطرته على قضاء الحويجة ونواحيها.

وأشار إلى أن هذه هي المقبرة الرابعة عشرة التي يتم العثور عليها قرب ناحية الرياض 45 كم غرب كركوك.