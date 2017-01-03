مقترحات لتطوير وتعديل المخطط التنظيمي لحلب

ناقشت لجنة إعادة الإعمار بمحافظة حلب خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضور المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان والمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، واقع المخطط التنظيمي لمدينة حلب والمقترحات المقدمة لوضع رؤى مستقبلية لتطويره وتعديله بما يسهم في خدمة التقدم والتطور العمراني لمحافظة حلب.

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان أهمية الاستفادة من المراسيم والتشريعات الصادرة والمتعلقة بإعادة الإعمار بهدف إجراء التعديلات اللازمة على المخطط التنظيمي لمدينة حلب والتعاقد مع الجهات المعنية لدراسة وضع مناطق المخالفات وتطويرها وفق رؤية جديدة والإسراع بترميم وصيانة الشوارع الرئيسية والأبنية الموجودة فيها وتحديد عمل الشركات التي تعمل في مناطق المخالفات ضمن مدة زمنية محدودة بهدف الإسراع بمعالجة وضعها.

من جانبه دعا وزير الإدارة المحلية والبيئة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب وفقا للأولويات الجديدة بالشكل الذي يلبي التوسع العمراني العمودي والأفقي، من خلال وضع برنامج زمني للتنفيذ مبديا استعداد الوزارة لتقديم الدعم المالي المطلوب.