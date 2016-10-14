مقتل أربعة إرهابيين خلال عملية لقوات الأمن الروسية شمال القوقاز

قتل أربعة إرهابيين خلال عملية نفذتها قوات الأمن الروسية في منطقة تشيغيم شمال القوقاز.

وقال مصدر أمني في جمهورية كبردينو بلقاريا الروسية لوكالة نوفوستي: «نتيجة لتبادل إطلاق النار قتل حسب المعلومات الأولية 4 مسلحين أطلقوا النيران على منتسبي الهيئات الأمنية أثناء محاولة آخرين لإلقاء القبض عليهم».

وكان مقر العمليات في كبردينو بلقاريا أعلن سابقا عن فرض نظام مكافحة الإرهاب داخل عدة بلدات في منطقة تشيغيم بالقوقاز.

يذكر أن بعض مناطق روسيا الاتحادية وبالذات مناطق شمال القوقاز الروسي تضم العديد من التنظيمات الإرهابية والتي تتبع أفكارا تكفيرية متطرفة تتلاقى مع تنظيمات إرهابية كتنظيمي “داعش” و “القاعدة” الذي انبثقت عنه العديد من التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة في سورية.