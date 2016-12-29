مقتل أربعة يمنيين جراء تواصل غارات طيران نظام بني سعود.. والجيش اليمني يرد بإسقاط طائرة اباتشي

واصل طيران نظام بني سعود غاراته على المحافظات اليمنية ما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين يمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله.. “إن مواطنين يمنيين اثنين قتلا وجرح اثنان آخران جراء استهداف طيران بني سعود لسيارات المواطنين في قرية بيت مجحز بمحافظة صنعاء كما قتل مواطنان آخران وجرح اثنان أيضا في غارة أخرى على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة”.

وأوضح المصدر أن طيران بني سعود شن غارات على محافظة صعدة بعضها باستخدام قنابل عنقودية ما أدى إلى إصابة أربعة يمنيين بجروح بينهم طفلان وامرأة إضافة إلى شنه غارات على محافظات حجة وشبوة ومأرب.

وردا على عدوان نظام بني سعود تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية من اسقاط طائرة أباتشي سعودية في قطاع نجران.

وقال مصدر عسكري يمني.. إن “الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا موجها على طائرة الاباتشي التي كانت تستهدف مواقع الجيش واللجان في قطاع نجران ما أدى إلى اسقاطها”.

وأشار المصدر إلى أن ثمانية من جنود نظام بني سعود قتلوا اليوم بينما دمرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية دبابتي أبرامز وآليتين عسكريتين سعوديتين في قطاعي نجران وجيزان.

وكان مصدر يمني أعلن أمس الأول أن الجيش اليمنى واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة نظام بنى سعود بمديرية عسيلان تحت غطاء جوى مكثف لطيران بني سعود ما أدى إلى مقتل 18 منهم بينهم متزعمون وإصابة العشرات.