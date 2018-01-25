مقتل أربع مدنيين أمريكيين بهجوم على فندق في كابول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أربعة مدنيين أمريكيين قتلوا وأصيب آخران في هجوم استهدف فندق في كابول، يوم السبت الماضي.

وصرحت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان لها أن بوسعهم التأكيد أن هناك أربعة مواطنين أمريكيين قتلوا وأصيب اثنان.مضيفة أنهم يقدمون أعمق تعازيهم لأسر وأصدقاء القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

في حين أعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل 43 شخصافي اقتحام فندق “إنتركونتيننتال” في العاصمة الأفغانية كابول ، مساء السبت 20 كانون الثاني.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية عن مصدر مطلع أن عدد القتلى بلغ 43، بينهم ما لا يقل عن 11 أجنبيا من فريق عمل شركة الطيران الأفغانية (كام آير).

وأفاد المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن 14 أجنبيا قتلوا بالإضافة إلى 4 أفغان، حسب أ ف ب.