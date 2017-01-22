مقتل أعداد كبيرة من إرهابيي “داعش” وتدمير عتادهم في ريف حمص

قضت قوات الجيش العربي السوري على اعداد كبيرة من إرهابيي “داعش” ودمرت لهم عتادهم الثقيل في ريف حمص الشرقي والشمالي.

وبحسب مصدر عسكري قال: إن القوات المسلحة قضت على أفراد مجموعة ارهابية من تنظيم “داعش” ودمرت “4”سيارات مزودة برشاشات ثقيلة بمن فيها في رمايات على نقاط تحصنهم في تلة المرصد وفي منطقة بئر الفواعرة وتلة العواميد شرق مدينة القريتين نحو 85 كم جنوب شرق مدينة حمص.

وفي الريف الشمالي قصفت وحدات المدفعية أوكارا وتحصينات لارهابيي “جبهة النصرة” في قريتي عز الدين وأم شرشوح شمال مدينة حمص بنحو 18كم ما أسفر عن تدمير مقرات ومنصة لاطلاق قذائف الهاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش.