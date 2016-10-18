مقتل أكثر من 1100 طفل بالعدوان السعودي على اليمن

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن العدوان الذي يشنه بني سعود على اليمن تسبب بمقتل 1163 طفلا وجرح 1730 منذ آذار مارس 2015 حتى أيلول الماضي.

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في اليمن محمد الأسعدي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس داخل مقر المنظمة في محافظة الحديدة.. “إن هذه الأرقام تعتبر منخفضة إذ تشير تقديرات اليونيسيف إلى أن عدد الأطفال الذي قتلوا أو أصيبوا جراء ذلك أعلى بكثير”.

وأضاف الأسعدي ان “مليونا و300 ألف طفل معرضون لخطر التهابات الجهاز التنفسي الحاد ومليونين و600 ألف طفل تحت سن الخامسة معرضون لخطر الحصبة وأن 350 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم الدراسي العام الماضي جراء إغلاق 780 مدرسة دمرت إما بشكل كامل أو جزئي ويوجد مليون و500 ألف طفل في سن التعليم خارج المدارس”.

وأشار الأسعدي إلى أن ملايين الأطفال في أرجاء اليمن بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية بشكل أو بآخر مع استمرار الصراع القائم وأن 51 بالمئة من سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب استمرار وطول أمد الصراع الدائر ومحدودية الإمدادات الغذائية المستوردة ونزوح ملايين السكان من مناطق الصراع وفقدان سبل العيش والدخل وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والتدهور الاقتصادي.