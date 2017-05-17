مقتل أكثر من 20 إرهابيا في محيط دير الزور

نفذ سلاح الجو السوري غارات ليلية على تحركات ومقرات لتنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق الثردة والمقابر والمعامل والمكبات وأحياء خسارات والكنامات والعرضي والشيخ ياسين وفي قرية الجفرة.

وأدت الغارات الجوية إلى تدمير عدد من الآليات المزودة برشاشات ثقيلة ومقتل وإصابة أعداد من إرهابيي التنظيم.

كما خاضت وحدات من الجيش بإسناد جوي اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محيط مطار دير الزور ولواء التأمين الإلكتروني.

وانتهت الاشتباكات بإفشال الهجوم بعد تدمير آليتين مزودتين برشاشين ثقيلين وعربة من نوع “بي ام بي” ودبابة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة قبل وصولها إلى هدفها، إضافة لمقتل أكثر من 20 إرهابيا وإصابة آخرين.