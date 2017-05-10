مقتل إرهابيين وتدمير نفقاً لهم في حي الصناعة بدير الزور

نفذت وحدات الجيش العربي السوري عمليات نوعية ضد مقار وتجمعات لتنظيم “داعش” الارهابي في مدينة دير الزور ومحيطها.

وأفاد مصدر في دير الزور بأن قوات الجيش دمرت نفقاً أمام منطقة المكاتب في حي الصناعة بطول 23 مترا بهدف قطع الطريق أمام العربات المفخخة التي يرسلها إرهابيو تنظيم “داعش” باتجاه النقاط العسكرية المتقدمة.

ولفت المصدر إلى أن حامية مطار دير الزور تصدت لهجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على النقاط العسكرية المتمركزة في المحور الشرقي للمطار وأوقعت قتلى ومصابين في صفوف الارهابيين ودمرت اسلحتهم وعتادهم الحربي.

وبين المصدر أن قوات الجيش قضت في عملية نوعية على مجموعة ارهابية بمنطقة المالحة في محيط الفوج 137 على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور.