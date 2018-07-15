مقتل اثنين من عناصر شرطة النظام السعودي في نجران

أعلنت شرطة النظام السعودي اليوم مقتل عنصرين من قواتها وإصابة 3 آخرين بيد زميلهم جراء تبادل إطلاق نار في منفذ الوديعة بمنطقة نجران جنوب غرب السعودية.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران في بيان نقلته عدة وسائل إعلام سعودية اليوم إلى أن أحد عناصر الشرطة العاملين بمصلحة الجوازات في منفذ الوديعة قام مساء أمس بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل ما أدى لمقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر.

ولفت المتحدث باسم شرطة نجران إلى أن الجاني لاذ بالفرار بعد جريمته وعند توقيفه من قبل دوريات أمن الطرق على بعد 80 كيلومترا من محافظة شرورة بادر بإطلاق النار تجاههم ما تسبب أيضا في مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين مؤكدا أنه “تم إطلاق النار على الجاني ما أدى إلى مقتله فورا”.